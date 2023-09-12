«أبوظبي البحرية»: 62 % انخفاض الحوادث البحرية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن انخفاض الحوادث البحرية في النصف الأول من العام الجاري بـ 62 % في مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وتمّ تأسيس أبوظبي البحرية عام 2020، بموجب اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، لتنظيم وتطوير القطاع البحري في إمارة أبوظبي، ولتكون الجهة المسؤولة عن المنظومة البحرية والممرات المائية، وتقديم الخدمات البحرية، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة بحرية عالمية رائدة.

ويعتبر ضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية وإجراءات التشغيل الآمن لاستخدام الممرات المائية من أهم المسؤوليات التي تقوم بها «أبوظبي البحرية».

ومن خلال التنسيق الوثيق والدائم مع دائرة البلديات والنقل وتلقي الدعم المستمر من السلطات المحلية، لعبت أبوظبي البحرية دوراً محورياً في نشر ومشاركة المعلومات والمعارف الأساسية لتوعية المجتمع البحري، وتطوير بنية تحتية ساحلية وبحرية متطورة.

وأدت هذه الجهود الدؤوبة لأبوظبي البحرية إلى زيادة الوعي والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع البحري، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الحوادث في مياه أبوظبي، الأمر الذي تؤكده أحدث الإحصاءات والأرقام التي تم تسجيلها خلال ذروة موسم الأنشطة البحرية.

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