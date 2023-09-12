مليونا درهم من «أبوظبي للتأمين» لدعم «معاً»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، المساهمة بمبلغ مليوني درهم إلى هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» - القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات.

وستسهم مساهمة الشركة لهذا العام في دعم الأولويات الاجتماعية والقطاعات ذات الأهمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة.

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «نحن سعداء بدعم مثل هذه المبادرات النبيلة، ونؤمن بضرورة أن يحظى الجميع بحياة سليمة وصحية. وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحرص دائماً على الاستفادة من مواردها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتُعد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» ركيزة أساسية لعملنا في مجال المسؤولية المجتمعية، نظراً لما تقوم به من عمل حيوي مع شركائها لدعم الأولويات الاجتماعية في الدولة. ونحن فخورون بدعم جهود هيئة «معاً» البناءة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا خلال السنوات المقبلة».

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