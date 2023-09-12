إطلاق المرحلة الثانية للعنونة والإرشاد المكاني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة المرحلة الثانية من المشروع، وذلك بتركيب لوحات عنونة الشوارع في 10 مناطق جديدة، بهدف تسهيل الوصول إلى المواقع بكل سهولة ويسر، ومن المقرر إنجاز هذه المرحلة بنهاية السنة الجارية.



وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، يهدف المشروع إلى دعم أهداف الإمارة المتمثلة في إسعاد المجتمع عبر تنفيذ مبادرات تساهم في تسهيل عمليات التنقل والوصول إلى الوجهات المختلفة، فضلاً عن دوره في تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ، ورفع أداء عمليات التخطيط وتسيير الأعمال من خلال توفير معلومات دقيقة ومحددة عن العنوان المطلوب، وذلك ضمن برامج وتطبيقات الملاحة العالمية.



وأشار إلى أن مشروع العنونة يعزز فرص التنمية التي تدعم اقتصاد الإمارة لتكون وجهة مثالية للمستثمرين، ويساهم في تحقيق أهداف دائرة البلدية في توفير بنية تحتية ذكية تعزز من جودة الحياة اليومية لجميع سكان الإمارة والمساهمة في تيسير أعمال الشركات وجميع القطاعات الحيوية، وتوفير حزمة متكاملة من المميزات ذات الأثر الإيجابي على القطاعات الاقتصادية والسياحية والبيئية إلى جانب إرساء أسس متينة لبنية تحتية تعتمد استخدام نظم المعلومات الجغرافية.



وأضاف الزعابي: تستهدف المرحلة الثانية من المشروع عنونة 10 مناطق جديدة، تشمل: مدينة خليفة بن زايد، الظيت، صقر بن محمد، الخران، الجزيرة الحمراء، خزام، الرفاعة، بالإضافة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية في كل من الحليلة، الجزيرة، والغيل، ومن المقرر إنجاز هذه المرحلة بنهاية السنة الجارية، مشيراً إلى أن المشروع يساهم في تعزيز جودة الحياة، ودفع الاقتصاد الوطني وتسهيل وصول الأفراد وأصحاب الأعمال التجارية والزوار إلى أي وجهة أو موقع في الإمارة.



وأوضح الزعابي، يساهم المشروع في تسهيل إيجاد أي موقع بكل دقة ويسر، بفضل توظيف نظم المعلومات الجغرافية المتطورة في النظام، مما يجعله علامة فارقة وخطوة متقدمة في مسيرة التطوير المستدام، حيث يعكس نظام العنونة والإرشاد المكاني التزام الدائرة بالتطوير المستمر للبُنى التحتية للإمارة وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة والزائرين.

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