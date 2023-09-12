«إكسبو لايف» يدعو الطلبة للمشاركة في برنامج الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أطلق برنامج إكسبو لايف الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات داعياً طلاب الجامعات في الدولة إلى تقديم أفكارهم لإيجاد حلول تواجه التحديات المناخية، بما يتماشى مع عام الاستدامة في الإمارات.



ويعتبر برنامج الابتكار للجامعات موجهاً للطلبة الجامعيين لتحفيز التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بهدف إيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.



ويوفر البرنامج فرصة للطلبة لصقل أفكارهم في ورشة عمل قبل تقديم عرضهم أمام لجنة التقييم في 2 ديسمبر 2023، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، وستحصل الحلول المختارة على منحة قدرها 25,000 درهم للمساهمة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.



وقال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار إن الشباب يمتلك الكثير من الأفكار المبدعة التي تساعد في صنع المستقبل الذي يريدونه ويستحقونه، لكن غالباً ما تنقصهم الموارد اللازمة لتحويل هذه الأفكار إلى واقع، مؤكداً أن برنامج الابتكار للجامعات يهدف إلى سد هذه الفجوة بدعم الحلول المناسبة وتسريع خطوات تحويل هذه الأفكار إلى نماذج أولية.



وأضاف أن الحفاظ على كوكب الأرض هو مسؤولية الجميع، إلا أن الشباب وأجيال المستقبل هم الأكثر تأثراً، ومن الضروري أن يكون لهم صوت في استكشاف الحلول لمواجهة تغير المناخ بشكل فعال.



وفي الدورتين الماضيتين، استقبل برنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طلب من أكثر من 40 جامعة، وحصل 47 فريقاً طلابياً من 27 جامعة على الدعم والمنح، ومن بينهم فريق «يو-لايت»- U-Light - من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي يوفر مصادر طاقة يمكن شحنها ميكانيكا باليد للمجتمعات التي لا تغطيها شبكات الكهرباء في نيجيريا وكينيا ولبنان.



وقال عمر غانم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «يو-لايت»: كان لدينا حل بسيط لتوفير الضوء للمجتمعات النائية، وتمكين الأطفال من مواصلة دراستهم وزيادة عدد ساعات الإنتاج مع تقليل استخدام الوقود أيضاً كنا نعلم أنها فكرة جيدة ولها القدرة على الحد من المشكلات الناتجة عن نقص الطاقة، ولكننا كنا بحاجة إلى الدعم لوضعها موضع التنفيذ، وبمساعدة برنامج الابتكار للجامعات التابع لإكسبو لايف أصبح حلنا جاهزاً للعمل ويصل إلى عشرات الآلاف في المجتمعات الواقعة خارج شبكة تغطية الكهرباء في ثلاثة بلدان.

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