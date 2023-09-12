تعاون بلدية عجمان ومكتب شؤون المواطنين

المصدر: عجمان- البيان

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أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين بعجمان، لتوثيق التعاون المشترك بين الطرفين، وسعياً لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للطرفين وتدعيماً للجهود المشتركة بينهما، وتعزيزاً لسياسات الجودة ونظم التميز التي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان، واستهدافاً للصالح العام للإمارة.



وقع عن المكتب الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وبالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.



تنسيق



وثمن الشيخ عبدالله النعيمي جهود الدائرة في مجال الإعمار والتشييد والبناء وإسعاد المجتمع ودورها الهام في ضمان التنمية المستدامة في مختلف قطاعات ومجالات الحياة، معرباً عن فخره بتوقيع المذكرة التي تصب في مصلحة مواطني الإمارة وترنو لتوفير سبل الراحة والسعادة لهم في مجال التشييد.



وأكد عبد الرحمن النعيمي أن المذكرة تؤكد على رغبة الطرفين في دعم وتعزيز التنسيق القائم بينهما، لتحقيق أهداف التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في المجالات التي تخص كلا الطرفين، حيث يؤدي الطرفان دورًا هامًا في النهضة الاقتصادية، مؤكدًا أن ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع هو أهم أهداف الدائرة، وعليه تسعى لتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود.



وتضع المذكرة الإطار العام للتعاون بين الطرفين في كافة المجالات التي يمكن التعاون فيها، بما فيها التشييد والبناء، ويسعى الطرفان وفقاً لها إلى التنسيق في المجالات والنواحي الفنية والتقنية والمتعلقة بإقامة المشاريع وتقديم تلك الخدمات، وتعد بمثابة وثيقة رسمية تحدد وتشرح نقاط وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

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