اطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يومي 26 و27 الشهر الجاري

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الدورة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة 26-27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار "تمكين مستقبل التنقل"، ويجمع أبرز الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، يناقشون العديد من المحاور والحلول المستدامة للتنقل في المستقبل، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية حول المركبات ذاتية القيادة ومستقبل التنقل وبمشاركة مختلف الهيئات ذات العلاقة، من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتي يتم مناقشتها خلال عدة جلسات حوارية وندوات وورش عمل لتبادل الخبرات والتعرف على آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة.

وأكملت الهيئة استعدادها لإطلاق الحدث الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 مشارك دولي، يناقشون العديد من المحاور والحلول المستدامة للتنقل في المستقبل، فيما تستضيف جمعية مهندسي السيارات الدولية (SAE International) الشريك الاستراتيجي للهيئة، جلسات معرفية فريدة حول كهرباء المركبات والروبوتات الخاصة بأنظمة المركبات ذاتية القيادة.

ويستضيف المؤتمر، نخبة من المتحدثين، هم سام روجرز، مصمم رئيسي ورائد اختبارات في شركة غرافيتي اندستريز (Gravity Industries)، كمتحدث رئيسي خلال الجلسة الافتتاحية، حيث يقدم شرحاً لمفهوم الجاذبية في البدلة النفاثة (Gravity Jet Suit)، فيما يلقي الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الكلمة الختامية لليوم الأول، وفي اليوم الثاني من الحدث، سيقدم الدكتور ماركو بيلونيك، مؤسس شركة سويس مايل (Swiss Mile )، الكلمة الافتتاحية الرئيسية، في حين سيلقي دنكان والكر ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سكاي بورتس (Skyports)، الكلمة الختامية للمؤتمر.

منصة عالمية

وأكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، على أهمية انعقاد المؤتمر، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ويعد منصة عالمية تجمع أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين.

وأوضح أن النسخة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وجهود الهيئة لاستخدام الأمن المستدام للتكنولوجيا والابتكار لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للريادة في التنقل ذاتي القيادة، وتحقيق اهداف استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، أن المؤتمر يدعم أيضاً التوجهات المستقبلية للحكومة في التعرف على آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، من خلال استضافة خبراء عالميين من مديري المشاريع والاستشاريين والمحللين والمسؤولين العالميين لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا القيادة الذاتية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، مما يعزز التبادل المثمر بين الشركات للمفاهيم والأفكار المبتكرة.

رعاة الحدث

الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، شركة سويدان التجارية – النابودة، المركز الميكانيكي للخليج العربي، شركة ترابيز ميدل ايست، شركة مابابل Mappable، تاكسي دبي، وشركة طلبات، أمينكو لخدمات الحراسة، دولر لتأجير السيارات، شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي).

تكريم الفائزين

تكرم هيئة الطرق والمواصلات، خلال فعاليات المؤتمر، الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذين اجتازوا الاختبارات الميدانية للشركات والمؤسسات، من داخل الدولة وخارجها والذي تم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم عالمية، تحت محور: الحافلات ذاتية القيادة، حيث اجمالي الجوائز للتحدي مليوني دولار أمريكي للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية. وقد تم اختيار المرشحين النهائيين والذي سيتم الاعلان منهم الفائزين: 5 شركات عالمية عن فئة الشركات الرائدة، وهي: ألكسندر دينيس من المملكة المتحدة، وبرايت درايف من مصر، وكينج لونغ من الصين، وكوادري بوت من فرنسا، وأي أوتو تكنولوجي من تايوان، إضافة إلى 5 جامعات وهي: جامعة هيريوت وات دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دبي، وجامعة بولتون -رأس الخيمة - والجامعة الأمريكية في الشارقة.

60 عارضاً

يصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 60 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: جنرال موتروز كروز، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وروبتيلا، وإس جي إس جلف، والنابودة، وترابيز، وماينوس زيرو، ودبي للتكنولوجيا، وطلبات، وبيستراك، حيث ستقدم هذه الشركات احدث التقنيات في مجال التنقل الذكيالمستدام، كما يتاح للزوار الفرصة للتعرف على مركبات كروز ذاتية القيادة التي سيتم إطلاقها في دبي بالتعاون مع شركة كروز الرائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة في نهاية العام الجاري.

متحف المستقبل والرجل الطائر

يشهد المؤتمر العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها زيارة المشاركين لمتحف المستقبل، حيث ستوفر شركة تيسلا سيارات حديثة لنقل الزوار من متحف المستقبل إلى المؤتمر.

وفي اليوم الثاني من الحدث، سيتم تقديم عرض توضيحي عن سام روجرز الذي يُعرف بـ"الرجل الطائر"، كما ستقوم شركة "طلبات" بتقديم القهوة بـ "الروبوتات"، في جميع أنحاء منطقة المعرض.

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