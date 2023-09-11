محمد بن زايد: نقف إلى جانب المغرب في هذه الأوقات الصعبة

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك محمد السادس ملك المغرب، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال، مؤكداً سموه تضامن الإمارات مع المغرب، ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا. من جانبه عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المغرب وأهله.

كذلك تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الملك محمد السادس، ملك المغرب، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً، وأكدت أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى.

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ـــ الشيخة فاطمة تعزي الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال

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