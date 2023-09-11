سيف بن زايد: اللهم تلطف بالمغرب وشعبه

المصدر: دبي ـ البيان

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً بضحايا الزلزال.

مواساة

ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «x»: «نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً وإلى من فقدوا أحباءهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، اللهم تلطف بالمغرب وشعبه واحفظهم من كل مكروه».

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