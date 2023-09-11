كلية دبي للسياحة تكرم دفعتين من المشاركين في برنامج «تطوير»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي دفعتين جديدتين من برنامج «تطوير» ضمن مبادرة «نافس»، والتي ضمت 31 مواطناً ومواطنة حظوا ببرنامج تدريبي مكثف من كلية دبي للسياحة وفرص وظيفية تؤهلهم للعمل مع الشركاء في القطاع الخاص بعد ختام البرنامج مباشرة.

وأقيم التكريم في مقر كلية دبي للسياحة في ون سنترال في وقت سابق خلال الشهر الماضي بحضور عدد من ممثلي كل من، مجموعة عبد الواحد الرستماني، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.

شركاء

وتأتي احتفالات التكريم التي تنظمها كلية دبي للسياحة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص للتأكيد على تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين كلية دبي للسياحة، و«نافس» في وقت سابق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في إكساب المرشحين المهارات الأساسية لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف المجالات في القطاع الخاص. وشارك الخريجون في برنامج متخصص، تلقوا خلاله تدريباً مكثفاً ساهم في صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم المعرفية، وأطلعهم على طبيعة عمل مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساعدة طاقم أكاديمي مؤهل، فيما تم منحهم شهادات تدريب.

وفي تعليق له على تخريج دفعتين من برنامج «تطوير» من نافس، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «نبارك لجميع الخريجين ونرجو لهم دوام التوفيق، ولا شك أن علاقاتنا المتميزة مع شركائنا في القطاع الخاص وكذلك الشراكات معهم تسهم في فتح آفاق جديدة للمواطنين والمواطنات، وتمكنهم من الحصول على فرص تدريب ودخول سوق العمل في مجالات عدة، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

شكر

ومن جانبها قالت إيمان أحمد البستكي، رئيس قسم التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني: «أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على برنامج نافس ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لجهودهم الواضحة والمستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتمكين المواطن لشغل مناصب عليا في المجالات التي يعملون بها، حيث إننا نجد العديد من المواطنين الباحثين عن العمل تنقصهم الخبرة، ولكن مع وجود مثل هذه البرامج والدعم الكبير والمستمر نجد أن فرص العمل أصبحت متاحة للجميع.

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