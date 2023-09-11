تحسن جودة الهواء في دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أظهرت نتائج بيانات جودة الهواء للنصف الأول من عام 2023 في دبي، تحسناً في جودة الهواء لبعض العناصر الملوثة للهواء، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث شهدت تحسناً في جودة الهواء من خلال انخفاض بمتوسط تراكيز أول أكسيد الكربون (CO) بنسبة 9 %، وانخفاض بمتوسط تراكيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 8 %، بالإضافة إلى تحقيق خفض بمتوسط تراكيز كل من الجسيمات العالقة (PM10) بنسبة 34 %، والجسيمات العالقة (PM2.5) بنسبة 28 %.

وأكدت بلدية دبي أن النصف الأول من العام الجاري، شهد عدد أيام هواء نظيفة وخالية من التلوث بانبعاثات ملوثات الهواء بنسبة 96 %، مقارنةً بالمستهدف 95 %، الأمر الذي يعكس مدى تضافر الجهود من كافة القطاعات بتنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى جهود بلدية دبي في تبني مبادرات نوعية لتعزيز جودة الهواء وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث باشر المختصون ببلدية دبي بمطلع العام الجاري، تطوير استراتيجية جودة الهواء 2030، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، بما يدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع جودة الهواء بإمارة دبي.

محطات

وأوضحت بلدية دبي أنه يتم رصد جودة الهواء بإمارة دبي، من خلال شبكة محطات موزعة في مواقع استراتيجية بالإمارة، وينطوي ضمن قائمتها 72 محطة ثابتة لرصد بيئة الهواء، منها: 41 محطة تابعة لبلدية دبي، و31 أخرى تابعة للقطاع الخاص، مربوطة إلكترونياً مع قاعدة بيانات البلدية، تتضمن مجسات وتقنيات لرصد طيف واسع من ملوثات الهواء التي تتولد عن مختلف العمليات التصنيعية والتشغيلية بالإمارة، وتتنوع ما بين أكاسيد النيتروجين والكبريت، الأوزون الأرضي والجسيمات العالقة، أول أكسيد الكربون، الغازات المسببة للروائح، كالمركبات العضوية المتطايرة والأمونيا وغيرها.

جهود

وأوضحت أنه يتم العمل بشكل مستمر على رصد بيئة الهواء ترقية وتوسعة برنامج الرصد البيئي نوعياً، من خلال دعمها بمجسات رصد لمختلف العناصر والمركبات الملوثة لبيئة الهواء، وعددياً من خلال التوسع بعدد محطات الرصد، بما يتناسب مع النمو المتسارع للمشاريع التطويرية والساحلية، ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها الإمارة، وتعمل بلدية دبي خلال الوقت الراهن، على تركيب محطات إضافية لرصد مستويات الروائح بإمارة دبي، بالإضافة إلى تركيب محطات لقياس مستويات الضوضاء، استناداً إلى مخرجات الدراسة البيئية التخصصية، التي نفذتها بلدية دبي لتحديد المواقع المتأثرة، والتي تتطلب تركيب هذه المحطات بها.

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