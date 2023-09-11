«الصيد والفروسية» يكرم أجمل وأفضل منصات العرض

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن نتائج مسابقة أجمل وأفضل منصات العرض في دورته العشرين.

وجاء مجلس أبوظبي الرياضي في المركز الأول ضمن مسابقة أجمل منصة عرض في قطاع الصقارة وفي المركز الثاني شركة «كي اتش فالكون» الإماراتية وفي الثالث محمية براري للصيد والمقناص.

وفي قطاع الفروسية جاءت المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب: جمعية الإمارات للخيول العربية وشرطة أبوظبي وشركة السكب للفروسية.

أما في قطاع أسلحة معدات الصيد والفروسية فقد جاء في المركز الأول شركة تسليح وفي المركز الثاني كراكال وفي المركز الثالث شركة MP3.

وفاز جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالمركز الأول في قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي واحتلت منصة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى المركز الثاني ونادي تراث الإمارات المركز الثالث.

وفي قطاع الفنون والحرف اليدوية، فاز جناح أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي ثم منصة الفنان الإماراتي التشكيلي محمد الاستاد في المركز الثاني وفي المركز الثالث جناح Heritage Jewels.

أما في قطاع معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية فقد فازت شركة أميت بالمركز الأول في حين جاءت شركة الخليج للرياضات البحرية في المركز الثاني وفي المركز الثالث شركة هايدرا مارين.

وفي قطاع رحلات الصيد والسفاري جاءت المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب من نصيب: منتجع الفرسان الرياضي الدولي والحرس الوطني وسفاري الشارقة.

أما في قطاع معدات الصيد والتخييم فقد كانت الجوائز الثلاث الأولى لكل من شركات العملاق، Ramrod، وCamptek general trading، على التوالي.

وحلت شركات EuroGulf، GSG والعواني، في المراكز الثلاثة الأولى ضمن مسابقة أجمل وأفضل منصة عرض في قطاع المنتجات والخدمات البيطرية.

وفي قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب شركات ARB emirates ،Orion distribution، وبن حمودة على التوالي.

كرم الفائزين معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.

وشارك في التكريم عمر فؤاد أحمد مدير المعرض عضو اللجنة العليا المنظمة ومدير المشاريع في نادي صقاري الإمارات.

وهدفت المسابقة إلى تحفيز الشركات والعارضين على الابتكار والتميز والترويج لهم في ذات الوقت من خلال حدث عالمي يُصنف الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وتسليط الضوء على منتجاتهم ومتابعة جهود تعزيز مكانة المعرض وتطوير شكله العام ومحتواه باعتباره ملتقى يجمع بين صناعة الصيد والهواة وقادة الصناعة والخبراء والمشترين البارزين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

واعتمد التقييم بشكل أساسي على تصميم وأسلوب العرض في الجناح، ومدى تعبيره عن مضمون القطاع الذي تتم المشاركة به بالإضافة لجمالية الجناح/ المنصة ومدى فاعلية استقطاب الزوار، وأيضاً صلة فكرة التصميم بالدورة العشرين ومدى انعكاس ثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة» من خلال هيئة الجناح ومحتوياته بالإضافة إلى المظهر العام والتنظيم وسهولة الخدمات المقدمة للزوار، وغنى أنشطته وفعالياته.

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