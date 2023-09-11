2330 طالباً انتسبوا لـ«مدارس حماية» خلال العام الدراسي الحالي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة نائب رئيس المجلس المشرف العام على مدارس حماية، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وأعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال الاجتماع، أهمية ضمان جودة وبيئة التعليم فيها من قبل مجلس أمناء مدارس حماية، واقتراح طرق ووسائل لتطويرها، وتوفير المتطلبات والاحتياجات الداعمة لها، والمتابعة المستمرة، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جانبه، استعرض اللواء غيث السويدي إحصاءات مدارس حماية خلال الأعوام الـ5 الماضية.

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