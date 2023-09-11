مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الطبي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة المستشفيات الأمريكية للرعاية الصحية «إتش سي إيه» بالمملكة المتحدة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، ترتكز إلى 3 مجالات محورية، هي: المجال التعليمي، والمجال البحثي ، وبرنامج الأطباء الزائرين، وذلك لتقديم الخدمات الإكلينيكية للمرضى، وتطوير برامج الرعاية الصحية المتكاملة، واستخدام تقنيات العلاج الحديثة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسكوت فلدمان، نائب رئيس الخدمات الدولية في مؤسسة المستشفيات الأمريكية للرعاية الصحية «إتش سي إيه».

وأكد الدكتور عصام الزرعوني أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية في الدولة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يحقق الفوائد والمكتسبات في مجال الرعاية الصحية للجانبين، ومن المتوقع أن يستفيد المرضى والمتعاملون من هذا التعاون الاستراتيجي، الذي سيسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، مشيراً إلى أن المذكرة شملت العديد من النقاط الرئيسة التي تتضمن تقديم الدعم في تطوير برنامج متكامل للرعاية الصحية الشاملة، وتقديم تقنيات سريرية حديثة للمرضى، من خلال عمل الطرفين سوياً على تطوير وتحسين الإدارة الصحية.

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