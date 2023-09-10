عبدالله بن زايد يحضر جانبا من جلسات قمة مجموعة العشرين في الهند

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم جانبا من الجلسات التي عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين “G20”، التي تستضيفها جمهورية الهند تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقد حضر سموه جلسة تحت عنوان "مستقبل واحد" وركزت في محاورها على العمل المشترك من أجل المستقبل، وأهمية توظيف التكنولوجيا الصاعدة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية قمة مجموعة العشرين التي قدمت رؤى طموحة ومبادرات مبتكرة وشاملة، عكست الأثر الإيجابي للعمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف لخدمة البشرية.

وأشاد سموه بمخرجات قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن الرئاسة الهندية للقمة هي الأكثر طموحا في تاريخ “G20”، وجسدت أهمية استنفار جميع الجهود وتكاملها من أجل مستقبل مزدهر مستدام للأجيال القادمة.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى جمهورية الهند الصديقة على نجاح أعمال قمة مجموعة العشرين، مثمنا دور الهند في تحفيز الجهود الدولية لمواجهة كافة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى العمل مع كافة دول العالم من أجل إحداث نقلة نوعية في مسار العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي الختام ، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مراسم تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى جمهورية البرازيل الاتحادية.

حضر الجلسة إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

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