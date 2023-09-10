"أوقاف دبي" تتلقى 500 ألف درهم دعما لحملة "أوقاف المساجد"

المصدر: البيان

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سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أول مساهمة خيرية لدعم حملة "أوقاف المساجد"، قدمتها مؤسسة تراحم الخيرية.

وتسلمت المؤسسة مبلغاً وقدره 500 ألف درهم من مؤسسة تراحم الخيرية، لصالح الحملة التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد إمارة دبي.

وأكدت تراحم الخيرية استمرارهما في دعم الحملة من خلال توجيه المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء الراغبين بالتبرع للمساجد عبر قنواتها إلى المساهمة في مبادرة "أوقاف المساجد" مشيرة إلى إمكانية إضافة خيار التبرع للحملة عبر موقعها الإلكتروني.

ووجه سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، الشكر لمؤسسة تراحم الخيرية، على مساهمتها، التي ستدعم خطط الحملة في تحقيق هدفها بتشييد وقف خيري مستدام يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة، لافتاً إلى أن تراحم الخيرية هي أول جهة تشارك في دعم الحملة.

وأضاف المطوع: تأتي حملة "أوقاف المساجد" ضمن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف الخيري.

وتهدف الحملة إلى بناء مجمع تجاري في منطقة الخوانيج يتكون من 29 محل تجاري وسوق استهلاكي كبير ومركز طبي متكامل ومواقف للسيارات، وتبلغ القيمة الاجمالية التقديرية لتكاليف الإنشاء نحو 40 مليون درهم، فيما تقدّر العوائد السنوية بنحو 8 مليون درهم سيتم تخصيصها لتغطية مصروفات نحو 50 مسجداً من مساجد دبي التي ليس لها أوقاف أو مصارف تعود عليها.

ودعا المطوع كافة الجهات الحكومية والخاصة وجميع المؤسسات الخيرية والمجتمعية وأهل الخير للانضمام إلى الحملة الموسعة لأوقاف مساجد دبي، والمشاركة في بناء هذا الصرح الوقفي المستدام.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، خالد القاسم: "نعمل في المؤسسة على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع مثل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي؛ لأن هذا النوع من التعاون ركيزة أساسية لإرساء دعائم مجتمع متكافل متضامن متلاحم وفق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات".

واضاف: " يأتي دعم حملة " أوقاف المساجد" ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة المستدامة في مجال عمارة المساجد على مستوى إمارة دبي، لما تضيفه إلى الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية، تعزيزاً لدورها في حياة الفرد والمجتمع".

وأشار القاسم، إلى أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية تنطلق دائماً من أهمية توسيع الأثر الإيجابي للعمل الخيري، مؤكدا دعم " تراحم الخيرية" لمبادرات زيادة الأوقاف الخدمية، والترويج لبيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، ونشر ثقافة الوقف ودوره المجتمعي.





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