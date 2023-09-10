«كهرباء دبي» تنظم 3 فعاليات عالمية خلال نوفمبر المقبل تدعم نجاح «COP 28»

المصدر: البيان

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تسهم الفعاليات العالمية التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال شهر نوفمبر المقبل في تمهيد الطريق لتوسيع آفاق نجاح الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي، وتحقيق الطموحات والآمال التي يعقدها العالم على المؤتمر لتسجيل نتائج ملموسة تسهم بشكل عملي في تسريع عجلة الحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه ﷲ، يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا في دبي. كما تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتعقد الهيئة كذلك الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

وتجمع الهيئة من خلال هذه الفعاليات الآلاف من كبار المتخصصين والعلماء والباحثين والمستثمرين وصناع القرار والمتحدثين والشركات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أرجاء العالم، لتبادل الخبرات والتجارب وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز التعاون وإبرام الشراكات، إضافة إلى مناقشة السياسات والخطط الطموحة الهادفة إلى ترسيخ الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق استدامة الطاقة، واعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي رائد في مجال العمل المناخي والبيئي. ونساهم من خلال كافة مشاريعنا وفعالياتنا وخططنا في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومواكبة الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً وموثوقاً لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة، وفي إطار التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نكثف جهودنا لمواكبة ودعم هذا الحدث العالمي الهادف إلى قيادة التحول العالمي من مرحلة تقديم التعهدات إلى تنفيذ الإجراءات الملموسة، والتعاون مع الأطراف المعنية كافة الراغبة في الإسهام بالعمل عبر الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ".

وأضاف معاليه: "باتت تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة من أعقد التحديات التي تواجه البشرية على الإطلاق مع تجاوز تعداد سكان العالم 8.5 مليار نسمة خلال السنوات السبع المقبلة والوصول إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050. ونحرص في الهيئة على توفير منصات عالمية لتضييق الفجوة بين الوضع الحالي وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومد جسور التواصل والتعاون البنّاء لدعم زخم العمل المناخي."

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي كبرى فعالياتها:

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. وتناقش القمة حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم.

معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية

يعتبر معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، مما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية، لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها. كما يتيح المعرض من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامشه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين. واستقطب المعرض في العام الماضي 1,750 شركة من 55 دولة حول العالم، ووصلت مساحته إلى 62,513 متراً مربعاً، واحتضن 20 جناحاً دولياً.

مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية

تناقش الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 6 مجالات بحثية مبتكرة تسلط الضوء على آخر التطورات وأحدث التقنيات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الشمسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف أنحاء العالم. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، والتقنيات التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء. وإلى جانب استضافة كبار المتحدثين المتخصصين من مختلف أرجاء العالم، يعرض المؤتمر الأوراق البحثية للباحثين والعلماء حول هذه المجالات.

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