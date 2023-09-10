80 ألف معاملة طاقة إنجاز أنظمة «جمارك دبي» يومياً

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت «جمارك دبي» وفداً زائراً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، التقى خلالها أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث ترأس الجانب العُماني المقدم خليفة بن طالب المسقري، مدير جمارك ظفار، والنقيب يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس قسم التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب مسؤولين ومفتشين جمركيين، كما شارك في الزيارة مارك ستانلي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضر اللقاء المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد الزائر، وقال: إن جمارك دبي لا تألو جهداً لتبادل الخبرات العملية مع الجهات الجمركية لتعميم الفائدة على الجميع في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة عبور المسافرين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوية العلاقات الأخوية فيما بينها، كما تُعد سلطنة عُمان الشقيقة من أهم الشركاء التجاريين للدولة على المستوى الإقليمي. وأوضح مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها في منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان لدعم التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: «نحرص على مواكبة التقدم والنمو السريع الذي تحققه التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث حققت الدولة إنجازاً اقتصادياً تمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو تريليون و239 مليار درهم، ما يتطلب المضي قدماً في تطوير الخدمات الجمركية لنلبي احتياجات هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، حيث تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2033، وقد حققنا بالفعل تقدماً جوهرياً في تطوير قدرتنا على الإنجاز السريع بمواكبة هذه الأهداف الطموحة، حيث تستطيع الأنظمة الجمركية الرائدة عالمياً التي طورتها الدائرة إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، وزادت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10%، ليصل عددها إلى 14 مليون معاملة جمركية».

وأعرب المقدم خليفة بن طالب المسقري عن حرص الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان على تطوير التعاون مع جمارك دبي لدعم النمو في التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان، وأثنى على التطور الكبير الذي أنجزته جمارك دبي في تحسين مستوى الخدمات الجمركية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الجمركي للمضي قدماً في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها باستمرار لدعم التقدم الاقتصادي لدول المجلس.

وتم خلال الزيارة، التي استمرت عدة أيام، تقديم عرض عام للوفد حول تطور العمل الجمركي في جمارك دبي، وشمل العرض التعريف بدور نظام مرسال 2 الذكي في تطوير الأداء الجمركي، حيث يمكّن النظام الدائرة من إنجاز 97% من المعاملات من دون أي تدخل بشري، كما قام الوفد بجولة ميدانية في مقر الدائرة تضمنت زيارة غرفة التحكم والسيطرة والاطلاع على دورها الحيوي في رصد وتتبع الشحنات المشتبه بها، وزيارة مركز التدريب الجمركي، واطلع على جهوده في تأهيل الكوادر البشرية بالدائرة وفق أرقى برامج التدريب النظرية والعملية، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التدريب، كالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي التي يتم استخدامها في تأهيل كادر التفتيش الجمركي للتصدي لعمليات التهريب.

وقام وفد الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية بزيارة ميدانية لعدة مراكز جمركية تابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية، بدأت بزيارة إلى مركز جمارك مرفأ ديرة والخور للاطلاع على دوره الحيوي في تيسير التجارة المنقولة بالسفن التقليدية الخشبية، ثم زار الوفد مركز جمارك جبل علي وتيكوم للاطلاع على نظام الفحص المتطور، الذي يعد الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من نحو 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط، وتضمنت جولة الوفد في جبل علي زيارة موانئ دبي العالمية والاطلاع ميدانياً على موقع تخزين الحاويات بنظام «بوكس باي».

كما زار الوفد مطار دبي الدولي واطلع على جهود إدارة عمليات المسافرين، حيث طورت الدائرة برنامج «الإفصاح المبكر الذكي iDeclare» لتسهيل حركة السياحة والسفر، والذي يمكن القادمين إلى دبي من الإفصاح المُسبق عن أمتعتهم ما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، وقد شملت الجولة في المطار زيارة لغرفة التحكم والسيطرة ومتحف الضبطيات، وزار الوفد بعدها مركز جمارك قرية الشحن التابع لإدارة مراكز الشحن الجوي للاطلاع على إجراءات الشحن والخدمات الجمركية المقدمة للتجارة المنقولة جواً في مركز التفتيش الجمركي ومركز خدمة العملاء بقرية الشحن

كما شملت زيارات الوفد الجمركي العُماني المقر الجديد لإدارة الدعم الفني في منطقة ورسان، حيث اطلع على جهود الإدارة في تطوير المعدات والتجهيزات وعلى دور وحدة الكلاب الجمركية (k9) في دعم عمليات التفتيش، حيث تتم الاستعانة بالكلاب الجمركية المدربة بكفاءة عالية للتعرف على المواد الممنوعة المخبأة في الشحنات التجارية، ما يدعم قدرة المفتشين الجمركيين على ضبط هذه المواد ومنعها من الدخول إلى الدولة.

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