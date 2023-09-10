نائبة رئيس وزراء إسبانيا: القمة تبحث التعاون في «كوب28»

المصدر: نيودلهي - وام

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ناقشت قمة مجموعة العشرين في جلستها الأولى سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولها إلى جانب الإسهام الفاعل في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيُّر المناخ «كوب28» والذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل باحتسابه مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

أعلنت ذلك ناديا كالفينو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الإسبانية وقالت في تصريحات لها على هامش أعمال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي إن الجلسة شهدت دعوة قوية لتعزيز الثقة بقدرتنا المشتركة على التعاون والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ إلى جانب الترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة. وأوضحت أن المشاركين بحثوا أهمية مواصلة التقدم لتحقيق أهدافنا في مجال العمل البيئي والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس في شأن المناخ.

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