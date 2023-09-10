الشعالي: مشاركة الإمارات في القمة تعكس عمق العلاقات بالهند

المصدر: نيودلهي - وام

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أكد الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أهمية مشاركة الإمارات في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي وتستمر يومين.

تصريح

وقال في تصريحات إن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشارك في مجموعة العشرين دولة ضيفة العام الثاني على التوالي، والمرة الثالثة منذ سنة 2020، ما يعكس التزام الدولة الراسخ التعاون متعدد الأطراف وتحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.

مكانة

وعن أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات، قال الدكتور عبدالناصر الشعالي إن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين تعطي العلاقات الثنائية زخماً في المجالات كافة، وتعزز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهم في زيادة التبادل التجاري الكلي بين البلدين إلى أكثر من 80 مليار دولار، وأيضاً زيادة التبادل التجاري غير النفطي إلى أكثر من 50 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في الهند في القطاعات والمجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين».

وأوضح أن دولة الإمارات داعمة لأجندة واستراتيجية جمهورية الهند في استضافتها قمة مجموعة العشرين، وفي الاجتماعات كافة التي عقدت على مدار العام وشملت اجتماعات وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بمجموعات العمل، وأنها تلتزم الإسهام بفعالية في ملفات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، مع التركيز بشكل خاص على أولويات الأجندة العالمية الرئيسة مثل تغير المناخ، وأمن الطاقة والغذاء، وتمكين المرأة، والرعاية الصحية.

أهمية

وشدد أن لمشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين هذا العام أهمية خاصة، إذ تتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP 28» في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو ما يقدم فرصة لمزيد من التوافق بين أجندة مجموعة العشرين و«COP 28» باستغلال أوجه التفاعل المشترك عبر المناقشات والمبادرات في شأن العمل المناخي وانتقال الطاقة وتمويل التنمية المستدامة.

وأكد أن دولة الإمارات تثمن الجهود التي تبذلها رئاسة الهند لضمان نجاح وتحقيق نتائج مثمرة لمجموعة العشرين هذا العام تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستستمر، بصفتها دولة ضيفة فاعلة في مجموعة العشرين، في دعم شمولية المنظمات متعددة الأطراف والمنتديات الدولية، بتمثيلها ودعمها احتياجات الاقتصاديات النامية والأقل نمواً.

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