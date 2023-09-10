افتتاح الحرم الجامعي للمعهد الهندي للتكنولوجيا بأبوظبي يناير المقبل

المصدر: نيودلهي - وام

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توقع البروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، المؤسسة الهندية المتخصصة في مجال البحوث والتعليم العالي في الهندسة والتكنولوجيا، افتتاح الحرم الجامعي الفرعي للمعهد في أبوظبي في يناير 2024، إذ تواكب هذه الخطوة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي.

فعالية

وأضاف رانجان، على هامش جولة لوكالة أنباء الإمارات «وام» في مقر الحرم الجامعي بالعاصمة الهندية نيودلهي بالتزامن مع انعقاد فعاليات قمة مجموعة العشرين، إن المعهد وقع مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ووزارة التعليم الهندية في يوليو الماضي في زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند إلى دولة الإمارات، وذلك لإنشاء فرع للمعهد في أبوظبي، ليكون أول فرعٍ للمعهد في خارج الهند.

رؤية مشتركة

وأشار إلى أن افتتاح هذا الفرع في العاصمة أبوظبي يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين في التركيز على مجالات التميز التعليمي والابتكار وتبادل المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري، باحتسابه أولوية استراتيجية وحجر الأساس للمستقبل والنمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة. وأوضح أن المعهد سيتولى جميع الأمور الأكاديمية في فرعه الجديد في أبوظبي، ومن ذلك المناهج والمختبرات والمبادرات البحثية، إضافة إلى المشاركة في تخطيط البنية التحتية ولا سيما البنية التحتية الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وجهات أخرى في أبوظبي.

مكانة رائدة

ويحظى المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي بمكانة رائدة دولياً، فتم تصنيفه ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية للتكنولوجيا والهندسة في العالم، كما تم إدراجه بين أفضل 30 مؤسسة عالمية من ناحية فرص التوظيف والتشغيل وفقاً لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات في سنة 2022.

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