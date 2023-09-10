رئيس الدولة: دعم التنمية لمصلحة شعوب العالم

المصدر: نيودلهي ـ وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في نيودلهي عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في أعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية الهند الصديقة تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد».

فقد التقى سموه ـ كلاً على حدة ــ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وألبرتو فرنانديز ‏رئيس جمهورية الأرجنتين، ولي سيان لونغ رئيس وزراء سنغافورة، والشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، وبرافيند كومار رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية والرخاء والازدهار المستدام لمصلحة جميع شعوب العالم من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.

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