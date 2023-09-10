عواصم العالم تتضامن مع المغرب وتبدي استعدادها للمساعدة

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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أعربت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية ومعظم العواصم في أوروبا وآسيا وأفريقيا، عن تعازيها بضحايا الزلزال المدمر في المغرب، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

وقالت الجزائر أمس، إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.

وفي الكويت، أعلن الديوان الأميري، توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتجهيز المستلزمات الإغاثية للمغرب، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لإيصال المساعدات الإغاثية للمغرب. كما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح، تعميماً للجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة لمنكوبي الزلزال.

فريق أردني

وفي عمّان، أكد مصدر حكومي أنه سيتم إرسال فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى المغرب لدعم الجهود التي تبذل لإخلاء المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال المصدر إن فريق البحث والإنقاذ الأردني مزود بالمعدات اللازمة والمتطورة ومدرب للتعامل مع مثل هذه الحوادث والذي سبق وأن شارك في عمليات إنقاذ كان منها في زلازل سوريا وتركيا.

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية إلى الملك محمد السادس، معزياً بضحايا الزلزال، ومؤكداً وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المغرب في هذا الحادث الأليم، موجهاً الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سترسل طواقم إنقاذ وإغاثة للمغرب. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس «أوعز للحكومة بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة لضحايا الزلزال في المغرب».

خلية أزمة

وفي القاهرة أعلن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، عن تشكيل السفارة المصرية في الرباط، خلية أزمة، في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمغرب عقب الزلزال.

وقال أبوزيد، في بيان إنه «لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية».

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه، مؤكداً في رسالة إلى العاهل المغربي «تضامن العراق حكومة وشعباً».

تضامن دولي

وأثار الزلزال موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للشعب المغربي «الشقيق»، مؤكداً دعم بلاده «بكل الوسائل». وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعازيه «لشعب المغرب وحكومته»، في بيان نشر على موقع الوزارة.

وأعرب الفاتيكان ومنظمات دولية وعدد من قادة ومسؤولي دول العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا عن حزنهم لخسارة أرواح والدمار جراء الزلزال مؤكدين استعداد دولهم لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي.

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