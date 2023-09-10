عبدالله بن سالم يحضر أفراح الرئيسي

المصدر: الشارقة - وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة بمناسبة عقد قرانه. وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته للعروسين وذويهما داعياً الله عز وجل أن يبارك لهما ويجعل حياتهما سعيدة.

حضور

حضر حفل الاستقبال بجانب سمو نائب حاكم الشارقة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس ادارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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