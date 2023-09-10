معرض الصيد والفروسية يُكرّم الرعاة والفائزين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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كرم ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العُليا المُنظّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 الأمين العام لنادي صقاري الإمارات مساء أمس الفائزين في مُسابقات المعرض المُتخصصة وأفضل منصّات عرض للمُشاركين في كافة القطاعات.

كما كرم رعاة الحدث والداعمين والشركاء لدورته العشرين. وشارك في التكريم عمر فؤاد أحمد مدير المعرض عضو اللجنة العليا المُنظمة ومدير المشاريع في نادي صقاري الإمارات.

نجاح

وأكد المنصوري أنّ النجاح غير المسبوق الذي حققه المعرض في دورته العشرين على كافة الصّعد تمّ بفضل الحرص الكبير والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات راعي المعرض لجهود تعزيز الصيد المُستدام والمحافظة على ركائز التراث العربي الأصيل والمُتابعة الدائمة لمساعي تطوير هذا الحدث التراثي الدولي، مُتوجّهاً بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لسموهما ومؤكداً أنّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سوف يُواصل تطوير خططه ومشاريعه ومحتواه في الدورات القادمة.

كما توجّه بالشكر والتقدير لجميع المُشاركين في المعرض من داخل وخارج دولة الإمارات من الشركات والعارضين والرعاة والداعمين والشركاء ولجميع ممثلي وسائل الإعلام لدورهم جميعاً في تحقيق هذا التميّز الذي أنجزته الدورة العشرون.

عروض تشويقية

إلى ذلك، اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتهما في المعرض، وقدمت شرطة أبوظبي خلال المشاركة عروضاً تشويقية للخيل وفن التشوليب لفرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار واستشارات طبية وبيطرية في صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب والمهتمين وهواة تربية الخيول والكلاب.

واطلع الزوار على مبادرات وخدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات وأبرزها خدمة الموبايل ستيشن لحجز موعد فحص المركبات في مواقعها، وخدمة توصيل لوحات المركبات لجميع إمارات الدولة، وخدمة تسجيل الدراجات الترفيهية البرية ومبادرة رخص الأطفال لتوعية الأطفال حول اللوح الإرشادية وقوانين الركوب في المركبات.

وشاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتعريف وتوعية الجمهور عن رحلات الصيد والتخييم وعرضت نظام الواقع الافتراضي لاستخدام طفاية الحريق، وعززت وعي الجمهور بتدابير السلامة العامة والإسعافات الأولية.

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