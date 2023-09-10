ختام مميز لبرامج التدريب الصيفي في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً كبيراً من طلاب المدارس والجامعات في برنامجها للتدريب الصيفي للعام الجاري والذي استمر لشهر كامل في عدد من فروع ومراكز الهيئة.

وفي ختام البرنامج التدريبي، نظمت الهيئة حفلاً في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، حيث تم منح المشاركين من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من مختلف التخصصات شهادات تقديرية وجوائز.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن برامج التدريب الصيفي التي توفرها الهيئة لطلاب المدارس والجامعات تعد جزءاً من مسؤوليتها المجتمعية، حيث تهدف إلى دعم مهاراتهم في الجوانب المهنية والإبداعية وتوفير الفرصة لهم للتعرف إلى بيئة العمل واكتساب خبرات عملية تساعدهم في تشكيل توجهاتهم الدراسية، إضافة إلى تطوير قدرات الشباب المواطن، لا سيما في المجالات الهندسية.

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة استقطبت 45 طالباً وطالبة في البرامج التدريبية هذا الصيف، مؤكداً حرص الهيئة على توفير فرص تدريبية لطلاب المدارس والجامعات لصقل وتطوير مهاراتهم وفق أفضل معايير التدريب والتعليم لاكتساب خبرات يستفيدون منها في حياتهم المهنية مستقبلاً.

تضمن برنامج التدريب الصيفي لهذا العام سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية بهدف إعداد المشاركين لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارة الفنية، وتنمية روح البحث العلمي لديهم. وقد تعرف الطلاب خلال برنامج التدريب الصيفي إلى مختلف قطاعات وإدارات الهيئة الفنية والهندسية والمهنية، للإلمام بطبيعة عملها على أرض الواقع. وأشاد الطلاب المتدربون بالفرص التدريبية المهمة التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي، وأكدوا أن البرنامج التدريبي سيساعدهم كثيراً في اختيار مساراتهم الدراسية والعملية في المستقبل.

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