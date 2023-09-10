غباش يترأس وفد «الوطني» في زيارة رسمية إلى الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري ، وذلك بدعوة من تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وسيتم خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، والتي تحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين الصديقين. ويعقد معاليه مباحثات مع تشاو ليجي، وسيلتقي عدداً من المسؤولين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس في عضويته، الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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