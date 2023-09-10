«الوطنية للانتخابات»: للمرشح الحق في تعديل خطته الانتخابية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه من حق المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، تعديل خططهم للحملات الانتخابية خلال فترة سريان مدة الحملات الدعائية، على أن يلتزم المرشح بإرسال بريد إلكتروني إلى البريد الرسمي الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع لها، يتضمن كل البيانات المتعلقة بالتعديل.

كما أعلنت اللجنة الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستنطلق غداً ولمدة 23 يوماً على أن تنتهي في 3 من أكتوبر المقبل، حيث يحق فيها للمرشحين لعضوية المجلس أن يقوموا بأي نشاط يستهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية باختيارهم، والدعاية لبرامجهم الانتخابية.

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه ومراعاة لإمكانية ورود مستجدات أو رؤية جديدة للمرشح تتعلق بالآليات ومبادرات تنفيذ حملته الدعائية، فإنه تم منح المرشح حق إضافة خدمات إعلانية جديدة لم يتم إضافتها في استمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح» على أن يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع لها المرشح.

وأضافت: خلال الحملة الدعائية قد ترد أفكار أو يجد المرشح شخصاً يعمل على دعمه بتقديم محتوى دعائي سواء أكان مجانياً أم بمقابل مادي خلال الحملة الدعائية، ولتسهيل مهام تحقيق المرشح لأهدافه الدعائية، تقرر إعطاء المرشح الحق في تعديل خطته التي سبق وأن سلمها واعتمدت من قبل لجنة الإمارة، شريطة أن يوضح كل التفاصيل المتعلقة بالتعديل والتكاليف المالية المرتبطة به.

وبينت أن إقرار المرشح في استمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح» بالالتزام بتنفيذ البرنامج الدعائي وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المرشح، يستلزم عليه تنفيذها بالشكل المحدد على أن يلتزم في الوقت نفسه بتبليغ لجنة الإمارة بأي تعديل قد يطرأ عليها خلال فترة تنفيذ الحملة.

مطالب

ومع انطلاق الحملات الدعائية غداً طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات، مرشحي الوطني البالغ عددهم 309 مرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كل الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.

وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة.

كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كل المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

فيما حظرت المادة (33) على كل المرشحين القيام بأمور عدة، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين.

بينما ألزمت المادة (34) كل المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية.

وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انسحابه.

كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية.

وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح.

وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات.

وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل. كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

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