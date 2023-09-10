الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بورشة عمل في المنامة

المصدر: المنامة - وام

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز في ورشة عمل حوارية حول «اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» التي عقدت في المنامة ونظمتها الأمانة العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية.

تهدف الورشة إلى صقل معارف وخبرات المؤسسات الوطنية المشاركة بعملية الاعتماد عامة واختصاصات لجنة الاعتماد وآلية اتخاذ القرار داخلها، كذلك الإضاءة بهذا السياق على الملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية، بالإضافة إلى التركيز على المقابلة الهاتفية وما يليها من حيث الطعون ومتابعة التوصيات، وكذلك الوقوف على أفضل الممارسات والتجارب من خلال استعراض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في الورشة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 الذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ضم وفد الهيئة أميرة الصريدي رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والدكتور زايد الشامسي رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وعمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، وفجر الهيدان رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني رئيس قسم العلاقات والاتصالات الدولية.

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