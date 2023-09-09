3 جلسات حوارية لمجلس الشارقة للشباب في منتدى الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجلس الشارقة للشباب عن مشاركته في فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023» الذي يقام في يومي 13 و14 سبتمبر وبشعار «موارد اليوم ثروات الغد»، وذلك في ثلاث جلسات حوارية تهدف إلى التواصل مع الجهات المشاركة وتحقيق أهداف الاستدامة المتنامية والدور الاستراتيجي للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة والدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشارقة للشباب، وذلك ضمن خطة المجلس للمشاركة في الفعاليات والمنتديات المختلفة في إمارة الشارقة، مقدماً الشكر إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة واللجنة المنظمة للمنتدى للتعاون والدور المهم في تعزير المعرفة لدى الشباب كما تقدم المجلس بالشكر إلى الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة لمشاركته في مبادرات مجلس الشارقة للشباب في هذا المحفل الدولي ما يعطي الأسرة الشبابية الدعم الكبير.



وأوضحت شيخة عيسى الهرمودي عضو مجلس الشارقة للشباب المنسقة العامة للمجلس، أن الجلسة الأولى ستكون بعنوان «دور الشباب في تنمية الاقتصاد» وستكون بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» وبمشاركة ممثلين عنهما وستتركز المناقشات فيها في دور الشباب في تنمية الاقتصاد في الإمارات عموماً وإمارة الشارقة بوجه خاص.



بينما ستكون الجلسة الثانية بعنوان «المواطنة الإيجابية في الإعلام الرقمي» وستكون بمشاركة نخبة من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي في الإمارات.



وأضافت الهرمودي إن اليوم التالي سيشهد تنظيم مجلس الشارقة للشباب جلسة بعنوان «الأمن الغذائي ودوره في المستقبل»، ويقدمها الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وذلك في جلسة ستكون حافلة بالمعلومات القيمة.

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