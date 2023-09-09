سيف بن زايد: محمد بن زايد "وين ما حل.. حل السلام"

المصدر: البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أينما حل .. حل السلام .

وعلق سموه على شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثناء الإعلان عن مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في منصة «إكس»: «في شرق الارض وغربها وين ما حل.. حل السلام وجاوبته القيادات.. الارض ظللها مدى حكمته ظل.. لين انطوى الراي لزعيم الامارات»،

وأرفق سموه فيديو لبايدن وهو يوجه شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ، أثناء الإعلان عن مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وقال بايدن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «شكراً.. شكراً.. شكراً.. لولاك لا أعتقد أننا سنكون هنا».

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