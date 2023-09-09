الإمارات محور رئيس في ممر اقتصادي عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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شهدت قمة العشرين في نيودلهي، اليوم، إطلاق مشروع اقتصادي عملاق عابر للقارات يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، ويمر بعدد من الدول من بينها الإمارات والسعودية وفق ما أعلن البيت الأبيض حيث من المقرر أن تتبنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والإمارات والسعودية إعلان نوايا ومذكرات تفاهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة أن بلاده أطلقت والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون مشروع خط حديد وشحن عملاق يربط أوروبا بالشرق الأوسط والهند.

وشهد إطلاق المشروع توقيع مذكرات تفاهم حول أطر التعاون بين البلدان لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات وفق ما نقلته صحف هندية.

ويهدف المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

ويهدف أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وقال جون فاينر، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي لبايدن، في تصريح نقلته صحيفة "إنديا إكسبرس" إن المشروع سيشمل الولايات المتحدة والهند والإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة العشرين.

ومن شأن ممر السكك الحديدية والشحن أن يمكّن من زيادة التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة.

وقدم فاينر ثلاثة مبررات كبيرة للمشروع. أولاً إن الممر سيزيد الرخاء بين الدول المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية. ثانياً، سيساعد المشروع في معالجة نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وثالثاً، يمكن أن يساعد في "خفض التوترات في الشرق الأوسط.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، المشروع بأنه "تاريخي" وباعتباره "ممراً اقتصادياً بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من شأنه أن يجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%.

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