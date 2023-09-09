رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في قمة الـ 20

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في نيودلهي عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في أعمال القمة الــ 18 لمجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية الهند الصديقة تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد ".

فقد التقى سموه ـ كلاً على حده ــ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية و ألبرتو فرنانديز ‏رئيس جمهورية الأرجنتين و لي سيان لونغ رئيس وزراء سنغافورة و الشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش وبرافيند كومار رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع قادة الدول الصديقة ورؤساء حكوماتها ـ خلال اللقاءات ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولهم وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه الخير للجميع وبما يلبي التطلعات إلى التنمية والازدهار.

وتبادل سموه والقادة وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه والقادة إلى الموضوعات والقضايا المطروحة على قمة مجموعة العشرين.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون لإيجاد حلول فاعلة للتحديات المشتركة والقضايا العالمية الملحة خاصة فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة وتحول الطاقة وغيرها.

وتناولت لقاءات سموه والقادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “ cop28” الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية والرخاء والازدهار المستدام لمصلحة جميع شعوب العالم من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حضر اللقاءات..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.

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