منصور بن زايد يقدم أحر التعازي في ضحايا زلزال المغرب

المصدر: البيان

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تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لجلالة الملك محمد السادس وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، راجيًا الله أن يتغمد ضحايا فاجعة الزلزال بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لجلالة الملك محمد السادس وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، راجيًا الله أن يتغمد ضحايا فاجعة الزلزال بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومعربًا عن تضامننا الصادق معهم في هذا المصاب الأليم".

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