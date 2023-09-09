17 طالباً من أبناء موظفي شرطة دبي يختتمون البرنامج التعليمي في ليفربول

المصدر: البيان

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اختتمت مبادرة "تعليم أبنائكم أمانة" التي نظمتها إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي، اختتمت البرنامج التعليمي المتقدم، والذي ضم 17 طالباً من مرحلة الثانوية العامة من أبناء موظفي شرطة دبي، بعد ابتعاثهم إلى معهد كابلان الدولي في ليفربول بالمملكة المتحدة لمدة أربعة أسابيع، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات تخصصية متعددة وفي اللغات.

مبادرة نوعية

وأكد اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر أي مجهود في سبيل تحقيق أعلى مستوى السعادة الوظيفية، ولا تقتصر المبادرات التي تطلقها للموظفين فقط، بل تمتد لتصل إلى أبنائهم وأسرهم، وهناك العديد من المبادرات التي تبنتها شرطة دبي والتي تلتمس احتياجات الموظف بشكل يصل إلى أسرته وأبنائه، وتعد مبادرة "تعليم أبنائكم أمانة" من المبادرات النوعية التي تسعى القيادة من خلالها إلى تنمية مهارات أبناء الموظفين وأعدادهم للمستقبل خلال المرحلة المدرسية.

وحول هذا الشأن، قال الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، المُشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، إن المبادرة تُعنى بدعم موظفي شرطة دبي، من خلال الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات أبنائهم، وتعزيز مفاهيم السعادة والولاء المؤسسي لدى الموظفين، وهو ما تحرص عليه شرطة دبي في الاستثمار الأمثل في النشء، وبناء جيل متعلم ومتسلح بالمهارات والقدرات، وقادر على تحمل المسؤولية في المستقبل.

وبين الرائد حامد مراد، أن الطلبة حصلوا على كم كبير من المعرفة في مجالات متعددة، منها اللغات، والرياضيات، وتعرفوا على وظائف المستقبل، حيث تم تصميم البرنامج بناء على الاحتياجات التي تم رصدها مسبقا عبر استطلاع وتقصي الاحتياج الفعلي للطلبة.

تجارب

وبين محمد المر، رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي، أن المبادرة تساهم ترفع مستوى وعي المشاركين في جوانب عده منها معرفة تجارب ونمط وأسلوب حياة المبتعث للدراسة في الخارج، واكتشاف نقاط القوة والضعف لديهم، كما تضمن البرنامج زيارة العديد من الجهات التعليمية ورحلات ترفيهية لمختلف المعالم في ليفربول والمملكة المتحدة، منها زيارة المعالم الرياضية.

من جانبها قالت هبة فريد العوضي، من القيادة العامة لشرطة دبي، وهي والدة الطالب المبتعث للبرنامج غيث مروان الزرعوني: أود أن أشكر القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الجامعات والكليات على هذه المبادرة والفرصة التعليمية الثمينة، والتي اكتسب الطلبة خلالها على العديد من المهارات والخبرات، وكونوا شبكة علاقات، وتعرفوا على مستقبل سوق العمل، حيث يساهم البرنامج في جعل الطالب أكثراً نضجاً وجدية وشغفاً نحو المستقبل، ويعزز من المهارات الفردية لدى المشاركين.

وعبر الطلبة وأهاليهم عن سعادتهم بمثل هذه المبادرات النوعية التي تحقق السعادة لهم ولأبنائهم وتقدموا بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا النوع من الدعم.





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