محمد بن زايد يصل إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ 20

المصدر: (نيودلهي - وام)

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الــ 18 لقادة مجموعة العشرين، والتي تشارك فيها الإمارات ضيف شرفٍ، وتعقد تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد» في مدينة نيودلهي.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم عدداً من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. ويشارك وفد الإمارات خلال الزيارة في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا، وفي مقدمتها تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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