محمد بن حيدر..7 ابتكارات تكنولوجية متنوعة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يمتلك في رصيده 7 ابتكارات متنوعة وحصل على شهادة حقوق الملكية الفكرية لـ 3 منها، وهو عضو رئيسي بلجنة فريق الابتكار في «الاتحاد للماء والكهرباء»، ومُقيّم داخلي لجائزة التميز الوظيفي، ويدرس حالياً العديد من المبادرات الجديدة وفي مرحلة التخطيط لإطلاقها قريباً، مثل ممر المشاة الإلكتروني، جهاز إنذار للسيارات الصافة بطريقة خاطئة، وشحن المركبات الكهربائية من دون الحاجة إلى التوقف، ومختبر متكامل للابتكار يعمل بالطاقة الشمسية، وشحن الأجهزة الكهربائية من خلال طاقة الإنسان، وغيرها.

المهندس محمد أحمد بن حيدر، مهندس أول الشبكات في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، خريج جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ودرس إدارة الأعمال إلى جانب نظم المعلومات، وهو الآن في طور دراسة الذكاء الاصطناعي من أجل توظيفه في مجال عمله.

يقول: كنت أعشق تفكيك الألعاب الإلكترونية منذ الصغر، ولاحظ أهلي هذا الاهتمام فشجعاني على الاستمرار فيه، وما دفعني إلى ذلك الرغبة في استكشاف ما بداخل تلك الألعاب والتعرف على طريقة عملها، وعشقي لعالم التكنولوجيـا والاختراعات، ودائماً ما كنت أنظر إلى مظاهر التكنولوجيا القديمة على أنها كنز يمكن أن يستخرج منه أفكار جديدة، من خلال إعادة تشكيل محتواها وتأهيلها لتواكب التقنيات الحديثة.

وحصل بن حيدر على لقب الموظف المتميز في المجال الميداني في الدورة الثانية لجائزة التميز الوظيفي في الشركة، كما حصل على لقـب الموظف المبتكر في عام 2018.

ويضيف: «إن أهم ابتكاراته وأفكاره المطبقة على مستوى عمله في الشركة، قيامه في عام 2015، بتصميم روبوت يرحب بالموظفين عند دخولهم إلى مقرات الشركة ويتفاعل معهم ويسجل إجاباتهم، ومن ابتكاراته الأخرى تحويل بعض سيارات الغولف الصغيرة إلى سيارات تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، وهو الابتكار الذي تم توظيفه في بعض المواقع على مستوى الشركة.

وكذلك بوابات التعقيم الذاتية التي تعمل بالطاقة المتجددة وتتميز بالكفاءة العالية والقدرة التعقيمية الكبيرة، وهو الابتكار الذي تم تطبيقه على مستوى الشركة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت بنقل التجربة آنذاك إلى شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية».

خريطة تفاعلية

وعن أقرب ابتكاراته إلى قلبه، أكد بن حيدر إنه التطبيق الذكي الذي قام بتصميمه وتنفيذه في عام 2018، ويمثل خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تستعرض بعضاً من إنجازات ومساهمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من جهة الأعمال الخيرية في مختلف أنحاء العالم، ومر التطبيق بمراحل عدة كان أولها أنه بمجرد الضغط على الدولة الموجودة مع غيرها من الدول على مجسم الكرة الأرضية، يتم استعراض الأعمال التي أمر بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تلك الدولة، مع الشرح المكتوب والمدعم بالصور، ثم كانت المرحلة الثانية حيث تم إدراج فئة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وتم فيها عرض الأعمال المذكورة مترجمة بلغة الإشارة على يسار الشاشة، ثم ذوي الإعاقة البصرية عن طريق توفير خاصية أخرى تناسبهم وتماثل تلك الطريقة المطبقة على الهواتف الذكية، وبعدها المرحلة الثالثة حيث تم استهداف الطلاب عن طريق توفير خاصية الواقع الافتراضي (Virtual Reality) فيمكن للمستخدم إضافة التعليقات وكذلك تحميل الملفات لتستخدم كمرجع بحثي.

إن الهدف الذي يسعى لتحقيقه هذا البرنامج، هو أن يتم توصيل ما يحتويه من أفكار إلى أكبر قدر وأضخم شريحة ممكنة من المجتمع، محلياً وعالمياً على حدٍ سواء.

وعبر بن حيدر عن جزيل الشكر وخالص الامتنان إلى الإدارة العليا في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، على دعمها اللامحدود له ولغيره من الموظفين، وتوفيرها البيئة الملائمة والمشجعة على الابتكار وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، كذلك توفير الإمكانيات اللازمة لذلك، لافتاً إلى أن جميع تلك الابتكارات وغيرها مما يتم تطبيقه على مستوى الشركة، إنما يتم التخطيط له وتصميمه وتنفيذه بالكامل بالموارد الذاتية للشركة ودون الاعتماد على أي موارد خارجية أخرى، بشرية كانت أم مادية.

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