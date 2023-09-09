5298 مستفيداً من «الوقاية من الإنهاك الحراري»

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بالمكتب التمثيلي بالشارقة، وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعاليات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في دورتها الـ 12، والتي استمرت على مدى شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مستهدفة 5298 عاملاً في المواقع الإنشائية بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المحلية الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لفئة العمال، وتكريماً لجهودهم في الصيف، وتحقيق قيم التكافل الاجتماعي.

وجاءت الحملة، التي تزامنت مع فترة تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الدولة، في إطار استراتيجية الوزارة ورؤيتها نحو بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد، وحرصها على تعزيز صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى كافة شرائحه، والسعي لتحقيق التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ نهج العطاء في الدولة.

وتضمنت الحملة التي نُظمت تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تقديم محاضرات صحية تثقيفية توعوية في مواقع العمل، حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب، بالإضافة إلى تعريفهم بالإجراءات الوقائية، والممارسات السليمة التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري، وفحوصات طبية مجانية، مثل (فحص النظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم)، كما تم توزيع مستلزمات الوقاية من أشعة الشمس والمواد الغذائية على الفئة المستهدفة.

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