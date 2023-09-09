عيادة صحية لموظفي «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مواصلات الإمارات، صباح أمس، عيادة للرعاية الصحية الأولية في مبنى الإدارة العامة بدبي لتقديم الخدمات الطبية للموظفين، وذلك بالتعاون مع شركة دبي للتأمين ونوفيتاس هيلث كير، في إطار توجهاتها الرامية لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لدى موظفيها وتعزيز بيئة العمل.

وجرى افتتاح العيادة من قبل فريال توكل، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، وعبداللطيف أبوقورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، وكارتيك ثاكرار، الرئيس التنفيذي لشركة نوفبتاس، بحضور عدد من المديرين والموظفين، حيث تم التعريف بطاقم العمل الطبي والتمريضي في العيادة، كما جرى الاطلاع على تجهيزات العيادة واستعراض ما تقدمه من خدمات وأوقات العمل فيها، إذ من المقرر أن تفتتح العيادة أبوابها يومياً ما بين الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر خلال أيام العمل الرسمي من الاثنين إلى الجمعة.

وأكدت فريال توكل أهمية المبادرة، كونها تمثل إضافة نوعية جديدة من شأنها خدمة ودعم موظفي الشركة، وإثراء رصيدها المتنوع في مجال المسؤولية المجتمعية. وأوضح عبداللطيف أبوقورة، من شركة دبي للتأمين، أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز خدمة الرعاية الصحية لموظفي الشركة في أماكن عملهم ووجودهم.

وقالت نجلاء كرم، مدير أول تأمين بإدارة المشتريات: إن العيادة ستقدم خدماتها المجانية لجميع الموظفين الحاصلين على التأمين الصحي من طرف شركة دبي للتأمين، والبالغ عددهم 13,470 موظفاً وموظفة ضمن أسرة مواصلات الإمارات.

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