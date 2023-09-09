سوناك: الهند قريبة إليّ وعزيزة عليّ للغاية

المصدر: (لندن - د ب أ)

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه أمر «مميز» أن يزور الهند مجدداً.

ومن المقرر أن يصل زعيم حزب المحافظين إلى نيودلهي قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

يشار إلى أن سوناك هو أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل هندي، واعتاد زيارة الهند بشكل منتظم قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخزانة في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، قبل انتشار جائحة كورونا في 2020 بمدة قصيرة. وولد سوناك في هامبشاير بانجلترا، لوالدين من المهاجرين الهنود، وكانت والدته صيدلانية ووالده طبيباً.

وسأل الصحافيون الذين يرافقون سوناك على متن الرحلة من لندن إلى العاصمة الهندية، رئيس الوزراء عما تعني له العودة إلى الهند وهو رئيس وزراء بريطانيا.

وقال سوناك: «بالطبع إنه أمر مميز. سأزور دولة قريبة إليّ وعزيزة عليّ للغاية. لم أعد إلى هناك منذ سنوات قليلة. في الواقع، كان من المفترض أن أذهب إلى هناك في 2020. إننا نصحب أسرتنا عادة في فبراير من كل عام إلى هناك».

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