اتهامات روسية للغرب بالضغط على الهند قبل القمة

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

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اتهمت روسيا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالضغط على الهند، قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن «دول مجموعة السبع(لاسيما أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا» تمارس ضغطاً على الهند، وتحاول أن تعكس توجهاتها أحادية الجانب للوضع حول أوكرانيا، في الوثائق النهائية في فعاليات مجموعة العشرين«.

وتدين مجموعة السبع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتريد أن ينعكس هذا الموقف على الإعلان النهائي لقمة العشرين. وروسيا ممثلة في الاجتماع من قبل وزير الخارجية، سيرجي لافروف، الذي وصل أمس، وشدد لافروف على أن القمة سوف تتناول قضايا اقتصادية واستقرار النظام المالي وليس قضايا الأمن العالمي.

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