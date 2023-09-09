علم الإمارات يرفرف في نيودلهي

المصدر: (نيودلهي - وام)

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زيّن علم دولة الإمارات لوحات رئيسة في شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب أعلام الدول الأعضاء المدعوة للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم وغداً.

كما زيّن العلم أروقة وقاعات مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي سيشهد فعاليات القمة على مدار يومين.

وتظهر أعلام الدول الأعضاء المدعوة في جميع أنحاء نيودلهي؛ حيث وضعت الأعلام الوطنية بشكل استراتيجي على الطرق والميادين الرئيسة من مطار أنديرا غاندي الدولي إلى مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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