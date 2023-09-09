صقر غباش وسفير إيران يبحثان تعزيز علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، في مقر المجلس في أبوظبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، في ظل الحوار الإيجابي والبنّاء بين دول المنطقة، والذي يشكل أساساً لاستقرارها وازدهارها وريادتها.

وأكد معالي صقر غباش ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات بما يعود لصالح البلدين والمنطقة، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية. وأكد معاليه أن التعاون البرلماني يسهم في مناقشة وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

وأكد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

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