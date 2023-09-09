7 محطات لمراقبة جودة هواء الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

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أعلنت أصيلة المعلا المديرة العامة لهيئة الفجيرة للبيئة عن تدشين 3 محطات جديدة لمراقبة جودة الهواء في إمارة الفجيرة وأبرزها محطة مدينة محمد بن زايد ومحطة في دبا، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للأرصاد، ليصبح العدد الإجمالي 7 محطات ثابتة ومحطة متنقلة تعمل جميعها على تغطية المناطق الحيوية المأهولة بالسكان لضمان استمتاع الجميع بهواء نظيف، وذلك وفق منصة رقمية تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون انقطاع وتحتوي على مؤشرات قياسية لنسب ومعايير جودة الهواء بصورة مباشرة ومدى تأثير العوامل المحيطة من الأنشطة البشرية والتجارية والعوامل الجوية الطبيعية.

وقالت: يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لنقاوة الهواء تحت شعار «الهواء الذي نتشاركه» والذي يحتفل به العالم في السابع من سبتمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أبرز القضايا البيئية المسببة لتداعيات تغير المناخ، ويأتي في إطار تعزيز مسيرة الهيئة في حماية البيئة. وأوضحت أن التدشين جاء وفق اتفاقية التعاون المشتركة بين الطرفين والتي تهدف إلى تعزيز شبكات محطات مراقبة جودة الهواء في الفجيرة.

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