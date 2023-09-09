أحمد بن محمد يحضر أفراح الجبوري والشهري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري بمناسبة زفاف نجلها محمد بن غاطي إلى كريمة المرحوم صالح بن علي الشهري.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، وداعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش، الحفل الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري بمناسبة زفاف نجلها محمد بن حسين بن غاطي إلى كريمة المرحوم صالح بن علي آل حسين الشهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمنتجع فور سيزون جميرا دبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، كما تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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