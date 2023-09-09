سلطان النيادي يكشف تفاصيل مهمته العلمية الثلاثاء

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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يشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في المؤتمر الصحافي الذي تعقده وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الثلاثاء المقبل، برفقة طاقم مهمة «سبيس إكس كرو6»، وذلك للإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام العالمية، المتعلقة بمهمتهم العلمية التي استغرقت 6 أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية.

بث مباشر

وسيتم عقد المؤتمر الصحافي، بحسب الموقع الإلكتروني لـ «ناسا»، في مركز جونسون للفضاء، التابع للوكالة في هيوستن، فيما سيكون هناك بث مباشر على تلفزيون وتطبيق والموقع الإلكتروني لـ «ناسا»، وذلك في تمام الساعة 2:15 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الـ 10:15 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بمشاركة النيادي وزميليه رائدي الفضاء في «ناسا» ستيفن بوين وودي هوبورغ، وذلك للتحدث للمرة الأولى عن مهمتهم، بعد عودتهم إلى الأرض.

ويخضع أفراد طاقم Crew-6 حالياً إلى عدد من الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحتهم وسلامة أجهزتهم وأعضائهم الحيوية، فيما سيخضع النيادي كذلك إلى اختبارات طبية، لمقارنتها مع نتائج التجارب التي أجراها على نفسه في البيئة الجاذبية.

إنجاز علمي

وأمضى النيادي أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء 200 تجربة علمية خلال هذه المهمّة، التي امتدت 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية. وشملت التجارب مجالات متنوِّعة، مثل زراعة النباتات، العلوم الإنسانية، تقنيات استكشاف الفضاء، سلوكيات السوائل، علم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية التي تفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين والطلبة في دولة الإمارات والعالم، فيما نجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، رافقه فيها رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا.

وانطلقت أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد2»، يوم 2 مارس 2023، في الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن المركبة الفضائية دراجون، بينما انتهت في 4 سبتمبر 2023، بهبوط ناجح بالقرب من ساحل تامبا في ولاية فلوريدا في خليج المكسيك.

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