«الدفاع» تنظم مؤتمر الاتصالات وتقنية المعلومات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الدفاع مؤتمر الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي في نسخته الأولى تحت عنوان «مستقبل القيادة والسيطرة والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، وذلك بفندق إرث أبوظبي.

شهد الافتتاح اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة العميد الركن علي يوسف بن روغة الزعابي، رئيس الإدارة التنفيذية للاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة الدفاع، أكد خلالها أن دولة الإمارات أنعم الله عليها بقيادة تولي استشراف المستقبل الأهمية القصوى، فكانت وما زالت سباقة في رسم الخطوط الاستراتيجية بنظرة ثاقبة، وعزم لا ينثني، فلطالما كانت الإمارات سباقة للمستقبل على الأصعدة كافة، ولطالما كانت القوات المسلحة الشريك الأول والعضد المتين للدولة، تدفع معها عجلة التنمية، وتسعى لتنفيذ سياساتها والذود عن مكتسباتها.

نضوج

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة بدأت معالمها تتكشف مع أواخر القرن الماضي، وبدأت بالنضوج في مطلع الألفية، وأجبرت دول العالم على الالتفات لها والاستثمار فيها، لتنشأ في كنفها اليوم كقوة نوعية تنافس بها الدول، وتبشر بعصر جديد من القوة في مجال الذكاء الاصطناعي، وثورة البيانات الضخمة وفاعلية الأتمتة، وقدرات الأنظمة الذكية والواعية، وإنترنت الأشياء.

كما أشار إلى أن جيوش العالم بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جادة لتبني الثورة الصناعية الرابعة وإدخالها في النسيج العملياتي، بل وتعمل بعض المؤسسات العسكرية بشكل دؤوب على رسم معالم الثورة وتحديد وتيرة تطورها وتوجيه معالمها بشكل فاعل، فقد ارتفع حجم الإنفاق العسكري في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق في المشاريع البحثية بما يضمن تطوير تطبيقات باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تخدم الظروف العملياتية الخاصة لكل مؤسسة عسكرية، ويضمن تفوقها النوعي وكفاءة عملياتها وسرية معلوماتها، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، ومكنها من استباق التهديدات وتقدير حجم المخاطر لتعزيز الأمن والسلم.

التزام

وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة ما هي إلا فرصة لنا لتجدد التزامنا بالحفاظ على القوة النوعية لدولة الإمارات، وإثبات كفاءة قواتها، وبراعتها العسكرية، فنحن قد عقدنا عزمنا، وأهدافنا واضحة، ورؤيتنا مستقيمة، نستلهمها من قيادة رشيدة، ومبادئ واضحة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تنتهج منهجاً شاملاً في تبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وتحديد معالمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز