رئيس «الانتربول»: ضرورة التعاون الدولي لوكالات إنفاذ القانون

المصدر: فيينا - وام

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أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، مشدداً على ضرورة تبادل البيانات وتعزيز التنسيق لرفع فاعلية وكفاءة التعاون الشرطي على الصعيد الدولي.

كما أكد اللواء الريسي، أهمية دور المرأة في العمل الشرطي، إذ يعد التنوع في عمل الشرطة أمراً بالغ الأهمية، فهو يضمن منهجية تراعي منظور النوع الاجتماعي في كل وظائف الشرطة.

ولفت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للتعاون الشرطي في المقر السابق لمديرية شرطة فيينا، حيث تأسس الانتربول في 7 سبتمبر 1923، إلى أن للمرأة الإماراتية دور مركزي في تعزيز والمحافظة على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ تمثيلها في العمل الشرطي عام 1960، عندما انضمت تفاحة سالم خميس إلى شرطة دبي لتكون أول امرأة شرطية، وينضم منذ ذلك الحين، آلاف الإماراتيات إلى صفوف الشرطة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد اللواء الريسي خلال الفعالية ضرورة رفع مستوى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وقال: «شهدنا على مدى القرن الماضي مدى قوة التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات، لقد مكن الانتربول ضباط الشرطة في أنحاء العالم من العمل معاً ومواكبة أحدث التوجهات الإجرامية المتنامية، وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجب علينا أن نستمر في النمو والتكيف لمواجهة التحديات الجنائية خلال القرن الحادي والعشرين».

واختتم رئيس منظمة الانتربول كلمته بالقول: «يعد اعتماد الأمم المتحدة يوماً دولياً للتعاون الشرطي تقديراً واضحاً لأهمية العمل الذي تقوم به منظمة الانتربول في دعم الأمن على مستوى العالم»، مشدداً على الحاجة إلى فتح قنوات الحوار والتعاون وتبادل المعلومات لتحقيق هذا الهدف.

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