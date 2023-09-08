«موارد الفجيرة» تنظم ورشة استشراف المستقبل

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن إطلاق ورشة استشراف المستقبل تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية لبرنامج بناء القدرات، وتهدف إلى تطوير إمكانيات الموظفين في بيئة العمل المؤسسي، ويأتي ذلك في إطار تعزيز المفهوم الاستراتيجي وتوجيه القرارات المستقبلية، وتعميق فهم آلية التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحقيقه وتنفيذه بنجاح.



ولفت إلى أن الورشة تناولت محاور عدة حول صقل معرفة المشاركين فيما يتعلق بالكفايات المطلوبة لمستشرفي المستقبل ودور القادة في جعل استشراف المستقبل جزءاً من ثقافة المؤسسة، كما استعرضت الورشة كيفية رسم الجهة الحكومية للسيناريوهات المستقبلية، وتعريف المتدربين بكيفية الاستفادة من الاتجاهات المستقبلية للتطورات العلمية والتكنولوجيا كمدخل للإبداع والابتكار.



وقال المهندس علي قاسم إن هذه الورش من شأنها تعزيز قدرات وإمكانيات الموظفين على التفكير والتخطيط برؤية مستقبلية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى خطط عمل واقعية مبتكرة وتوظيفها في العمل المؤسسي لرفع كفاءته والارتقاء بمخرجاته.

وأضاف إن استشراف المستقبل واستخدامه كأحد أدوات العمل يسهم في تطوير وتحديث الخدمات في المؤسسات ما يجعلها سابقة عصرها، وفي موقع ريادي يمكنها من تجربة حلول التحديات المتوقعة مستقبلاً ويسهم في تعزيز الجاهزية لدى الموظفين.

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