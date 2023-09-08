توقعات الطقس في الإمارات من السبت إلى الأربعاء

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس السبت صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وقد تتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر– تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



الإثنين



الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الثلاثاء



الطقس: تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الأربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي - صحو إلى غائم جزئي - تميل درجات الحرارة للانخفاض.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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