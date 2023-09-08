25 مبادرة لمركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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استقبل مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مجموع 392 حالة مجتمعية، كما نفّذ مجموع 25 مبادرة في المشاريع والورش والمحاضرات التوعوية، استفاد منها 1747 شخصاً من أفراد المجتمع، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، معززاً بذلك جهود وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في دعم جودة الحياة الأمنية من خلال الاهتمام بحقوق الإنسان في مجتمع الإمارة.



وأكد العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، أن المركز يحرص على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية لكافة شرائح المجتمع من مختلف المراحل العمرية شملت المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات داخل الدولة، من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تحمل في مضمونها أهمية الحفاظ على النسيج المجتمعي والتماسك والاستقرار الأسري، والتصدي للظواهر والسلوكيات السلبية التي تهدد مستقبل وأمان الأسر والأبناء، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الحفاظ على الأمن المجتمعي.



وأضاف مدير مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، إن أخصائيي المركز النفسيين والاجتماعيين يحرصون على تقديم أفضل الحلول والاستشارات المناسبة لفض الخلافات وحل المنازعات والإصلاح بين الأطراف، بشكل سرّي وودي وأسلوب سلمي معتمدين على مبدأ التسامح في تحقيق لم الشمل والوفاق والوئام بين الجميع، تطبيقاً لمنهجية وزارة الداخلية في تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية.

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